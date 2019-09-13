مقتل 14 إرهابيًا في غارات منفصلة لقوات أفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 14 من مقاتلي طالبان وداعش خلال غارات منفصلة شنتها القوات الخاصة الأفغانية في العاصمة كابول وإقليمين آخرين. ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسؤولين عسكريين في أفغانستان قولهم اليوم الجمعة إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من مسلحي طالبان خلال غارة في مدينة بول خومري بإقليم بغلان شمال البلاد. الجمعة إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 5 من مسلحي طالبان خلال غارة في مدينة بول خومري بإقليم بغلان شمال البلاد. وأضاف المسؤولون العسكريون أن القوات الخاصة الأفغانية دمرت أيضًا مخبأ أسلحة خلال الغارة نفسها.

وأشاروا إلى أن القوات الخاصة الأفغانية تمكنت أيضا من قتل اثنين من مسلحي داعش خلال غارة ودمرت مخبأ صغير للأسلحة.

كما قتلت القوات الخاصة 7 من مقاتلي طالبان واحتجزت متشددًا ودمرت مخبأ للأسلحة في إقليم لوجار جنوب أفغانستان.

الأفغانية دمرت أيضًا مخبأ أسلحة خلال الغارة نفسها.وأشاروا إلى أن القوات الخاصة الأفغانية تمكنت أيضا من قتل اثنين من مسلحي داعش خلال غارة ودمرت مخبأ صغير للأسلحة.كما قتلت القوات الخاصة 7 من مقاتلي طالبان واحتجزت متشددًا ودمرت مخبأ للأسلحة في إقليم لوجار جنوب أفغانستان.

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