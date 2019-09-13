بيلاروسيا ترسل مساعدات طبية لفنزويلا

أعلنت الحكومة البيلاروسية عزمها إرسال مساعدات طبية إلى فنزويلا بأكثر من 200 ألف دولار. وذكرت الحكومة - في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - أن هذه المساعدات ستتضمن 35 نوعا من الأدوية الضرورية والمواد الطبية بحوالي 215 ألف دولار.

وأضاف البيان أنه تم تكليف المؤسسة الموحدة الحكومية البيلاروسية "بيلفارمبروم" بتوفير المواد الطبية الضرورية لهذا الغرض، كما كُلفت وزارة النقل والاتصالات في بيلاروسيا بتأمين شحن الأدوية إلى فنزويلا. أنباء "نوفوستي" الروسية - أن هذه المساعدات ستتضمن 35 نوعا من الأدوية الضرورية والمواد الطبية بحوالي 215 ألف دولار.وأضاف البيان أنه تم تكليف المؤسسة الموحدة الحكومية البيلاروسية "بيلفارمبروم" بتوفير المواد الطبية الضرورية لهذا الغرض، كما كُلفت وزارة النقل والاتصالات في بيلاروسيا بتأمين شحن الأدوية إلى فنزويلا.

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