اضطراب في رحلات الصين بسبب عاصفة رعدية

أعلنت سلطات مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين إلغاء 56 رحلة جوية وتأجيل 71 رحلة أخرى حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت بكين، وذلك في مطار "تشنغدو شوانغليو" الدولي بالمقاطعة بعد أن ضربت عاصفة رعدية المطار. في مطار "تشنغدو شوانغليو" الدولي بالمقاطعة بعد أن ضربت عاصفة رعدية المطار. وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن 10 رحلات داخلية تم توجيهها للهبوط في مطارات أخرى.

وكانت عاصفة رعدية ضربت مدينة تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان فجر اليوم، ما دفع سلطات المطار بالمدينة إلى إغلاق مدرجات الإقلاع والهبوط لساعات نتيجة الظروف الجوية السيئة.

10 رحلات داخلية تم توجيهها للهبوط في مطارات أخرى.وكانت عاصفة رعدية ضربت مدينة تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان فجر اليوم، ما دفع سلطات المطار بالمدينة إلى إغلاق مدرجات الإقلاع والهبوط لساعات نتيجة الظروف الجوية السيئة.

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