أعلنت سلطات مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين إلغاء 56 رحلة جوية وتأجيل 71 رحلة أخرى حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت بكين، وذلكفي مطار "تشنغدو شوانغليو" الدولي بالمقاطعة بعد أن ضربت عاصفة رعدية المطار.
وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن10 رحلات داخلية تم توجيهها للهبوط في مطارات أخرى.
وكانت عاصفة رعدية ضربت مدينة تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان فجر اليوم، ما دفع سلطات المطار بالمدينة إلى إغلاق مدرجات الإقلاع والهبوط لساعات نتيجة الظروف الجوية السيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر اضطراب في رحلات الصين بسبب عاصفة رعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.