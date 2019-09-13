ترامب حول تجسس إسرائيل على أميركا: كلّ شيء ممكن لكنني لا أصدّق هذا

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معلومات تحدّثت عن إمكان أن تكون إسرائيل "تجسّست" على البيت الأبيض.

وقال ترامب "كلّ شيء ممكن، لكنني لا أصدّق هذا. لا أعتقد أنّ الإسرائيليّين يتجسّسون علينا. يصعب عليّ تصديق ذلك".

وكان مصدر إعلامي قال إنّ مسؤولين أميركيّين يعتقدون أنّ إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزةً عدّة تُسمّى "ستينج راي" اكتُشفت في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بثّ الأبراج الخلويّة لاعتراض مكالمات ورسائل نصّية.

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وأضاف المصدر "من المرجّح أنّ الأجهزة معدّة للتجسّس على الرئيس دونالد ترامب وفق (رواية) أحد المسؤولين السابقين، إضافةً الى مساعديه الكبار والمقرّبين منه. ومع ذلك ليس واضحاً إن كانت الجهود الإسرائيليّة قد نجحت".

من جهته، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس حصول ذلك، مندّداً برواية مُلفّقة. وقال "لديّ مبدأ توجيهي: لا تجسّس على الولايات المتّحدة"، مشيراً إلى أنّ هذا المبدأ محترم "من دون استثناءات".