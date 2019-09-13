"تويتر" يحجب حسابات مسؤولين ووسائل إعلام رسمية في كوبا

حجب موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حسابات زعيم الحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو وابنته ماريلا كاسترو وأكبر وسائل إعلام رسمية.

كما حجب الموقع حسابات عشرات الصحفيين في وسائل إعلام كوبية تديرها الدولة وكذلك الحساب الرسمي لوزارة الاتصالات في حملة تمت في وقت متأخر مساء الأربعاء.

وكتبت وسائل إعلام رسمية على مواقعها الإلكترونية، أن تويتر لم يفسر سبب هذا الإجراء، كما لم يعلن عنه مسبقاً.

جاءت تلك الخطوة بينما كان الرئيس ميجيل دياز كانيل يلقي كلمة للأمة عبر التلفزيون الرسمي ويحذر من أزمة طاقة بسبب العقوبات الأميركية.

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وقال اتحاد الصحفيين في بيان "الجديد هنا هو الحجم الهائل لهذه الحرب الإلكترونية المخطط لها بوضوح والتي تهدف للحد من حرية التعبير لدى مؤسسات ومواطني كوبا وإسكات زعماء الثورة".

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وأقبل المسؤولون في كوبا على فتح حسابات على موقع تويتر في العام الماضي، بعدما بادر الرئيس بذلك ودعاهم إلى أن يصبحوا أكثر تواصلا مع الشعب. ويرد بعضهم على تعليقات المواطنين لكن منتقديهم يشتكون من أنهم يعيدون نشر بيانات الحكومة فحسب.