مطار ميونخ يستأنف عمله عقب تعرضه لخرق أمني

جرى استئناف حركة الطيران في مطار ميونخ الألماني عقب تعرضه لخرق أمني.
وقال متحدث باسم الشرطة، صباح اليوم الجمعة، إنه تم إغلاق جزئين من الصالة رقم 1 في المطار، بعدما عبر رجل إحدى البوابات المزودة بنظام إنذار بدلاً من عبور نقطة التفتيش كما هو مطلوب.
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وشهد ثاني أكبر مطار في ألمانيا في الماضي حوادث مماثلة على نحو متكرر، فقبل أسبوعين، دخل أحد الركاب عبر بوابة طوارئ أمام نقطة التفتيش إلى منطقة لا يسمح بالتواجد فيها إلا لمن خضع للتفتيش.
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