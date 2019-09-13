ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انقلاب حافلة نقل المسافرين التي عرفها إقليم الرشيدية، والتي وقعت يوم الأحد الماضي إلى 24 شخصا.
وأكدت مصادر “اليوم 24” بأن الفرق المختصة التي تباشر عمليات البحث منذ يوم الأحد الماضي، تمكنت خلال الساعات الماضية من العثور على جثث 5 ضحايا جدد انضافو إلى 19 آخرين كان قد أعلن عليهم في آخر حصيلة رسمية أمس الخميس.
ومن بين الضحايا الذين عثر عليهم اليوم، تؤكد ذات المصادر، أستاذ للعلوم الفيزيائية يعمل بثانوية مولاي عبد الله بالراشيدية، بالإضافة إلى تلميذ وشقيقته يدرسون بثانوية الجرف.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم أستاذ وتلميذان شقيقان.. العثور على 5 جثث جديدة يرفع حصيلة فاجعة الراشيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.