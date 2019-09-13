بينهم أستاذ وتلميذان شقيقان.. العثور على 5 جثث جديدة يرفع حصيلة فاجعة الراشيدية

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انقلاب حافلة نقل المسافرين التي عرفها إقليم الرشيدية، والتي وقعت يوم الأحد الماضي إلى 24 شخصا.

وأكدت مصادر “اليوم 24” بأن الفرق المختصة التي تباشر عمليات البحث منذ يوم الأحد الماضي، تمكنت خلال الساعات الماضية من العثور على جثث 5 ضحايا جدد انضافو إلى 19 آخرين كان قد أعلن عليهم في آخر حصيلة رسمية أمس الخميس.

ومن بين الضحايا الذين عثر عليهم اليوم، تؤكد ذات المصادر، أستاذ للعلوم الفيزيائية يعمل بثانوية مولاي عبد الله بالراشيدية، بالإضافة إلى تلميذ وشقيقته يدرسون بثانوية الجرف.