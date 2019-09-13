نجم المنتخب الليبي يحلم بالتتويج بالألقاب مع اتحاد طنجة

عبر الليبي زكرياء الهريش، صانع ألعاب المنتخب الليبي لكرة اقدم، الوافد الجديد على فريق اتحاد طنجة، عن سعادته الكبيرة بالانتقال للفريق الأزرق، وخوض أول تجربة له في البطولة الاحترافية المغربية.

وقال الهريش، الذي تم تقديمه أول أمس الأربعاء، في تصريح للموقع الرسمي للنادي، إنه يسعى إلى التألق مع الفريق المغربي، تحت قيادة المدرب الجزائري نبيل نغيز، وتحقيق ألقاب معه، مبديا سعادته الكبيرة بالأجواء السائدة داخل المجموعة، والتي انسجم معها بشكل سريع.

اللاعب الليبي الشاب، الباغ من العمر 20 سنة، أبدى أيضا إعجابه بالجماهير الطنجاوية، التي أكد بأنه يعرفها جيدا، كما يعرف أيضا ملعب “ابن بطوطة”، الذي خاض فيه مباريات رفقة المنتخب الليبي المحلي، خلال نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، في نسختها الأخيرة التي أقيمت بالمغرب.

جدير ذكره، أن الهريش، انضم للفريق الطنجاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، مع إمكانية الشراء، نهاية الموسم، قادما من أهلي طربلس، وذلك بعد حوالي شهر كامل من المفاوضات.