“ولد الفشوش” متهم بالاعتداء على عاملات النظافة.. ومحاولة دهسهن بسيارته

تقدمت عاملات نظافة ظهر أمس الخميس، بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية سوق السبت اقليم الفقيه بن صالح، ضد ابن أحد الشخصيات المعروفة بالمنطقة.

وحسب مصادر اليوم24″، فقد تعرضت مجموعة من عاملات النظافة “للحكرة”، ومحاولة دهسهن صباح أمس، وتعريضهن للسب والشتم من طرف شاب يستقوي بوالده.

وأضاف المصدر ذاته، أن ممثل النيابة العامة تفاعل مع شكاية عاملات النظافة، وأمر باعتقال الشاب والاستماع إليه في محضر رسمي، بعد شكاية الضحايا، التي ورد فيها أنه يقوم بالاعتداء عليهن بشكل مستمر، وصل لمحاولة دهسهن بسيارته.

هذا وتداول مجموعة من النشطاء، هاشتاك يدينون فيه هذه الواقعة، حيث عبوروا على ذلك ب “ولد الفشوش بزاف عليك عاملات النظافة”، وقد أدان مجموعة من الحقوقيين هذه الواقعة، وطالبوا بمعاقبة المعني بالأمر .