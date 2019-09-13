أم تتخلى عن طفل حديث الولادة أمام سوق شهير في مراكش

عثر مجموعة من المواطنين، صباح أمس الخميس، على رضيع متخلى عنه، وذلك بجوار سوق أزلي بمقاطعة المنارة بمدينة مراكش.

وأوضحت مصادر محلية، أن الطفل يبلغ حوالي شهرين، وعثر عليه، بعدما تخلت عنه والدته في ظروف غامضة، حيث كان ملفوفا بغطاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن العناصر الأمنية حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة.

هذا وقد تم نقل الرضيع للمستعجلات بالمستشفى المحلي بمراكش قصد علاجه، في حين لازالت عناصر الشرطة العلمية والتقنية تحاول جاهدة تحديد هوية والدة الطفل.