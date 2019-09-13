طقس الجمعة.. أجواء غائمة مع زخات مطرية وزابع رملية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس غائما بسحب ستعطي أمطارا أو زخات مطرية فوق كل من الواجهة المتوسطية، والشمال الغربي للبلاد، و شمال المنطقة الشرقية.
وستبقي الأجواء مستقرة بباقي المناطق الأخرى، حيث ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب. هذا مع هبوب زوابع رملية خفيفة و محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي و جنوب المنطقة الشرقية.
أما الرياح فستكون معتدلة القوة وستهب من الشمال عموما.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 13 درجة بالمرتفعات، وهضاب الفوسفاط و والماس والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي و باقصى الجنوب، و ستكون ما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من جهات البلاد.
وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 14 و 20 درجة بالمرتفعات، وما بين 30 و 35 درجة بالسهول المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 25 و 30 درجة بالمنطقة الشرقية و بالقرب من السواحل، وستكون ما بين 34 و 38 درجة بالجنوب، ومنطقة سوس و بالجنوب الشرقي للمملكة.
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