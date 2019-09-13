الفريديس: اعتقال شخصين بشبهة خطف شقيقتهما وضرب زوجها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا اليوم، الجمعة، اعتقال شقيقين من قرية الفريديس بشبهة الاعتداء على زوج شقيقتهما، وخطف الشقيقة وإعادتها للعائلة، بسبب عدم رضاهما عن الزواج، وكذلك عن مكان سكنها في بيتح تكفا، وفقا للشرطة.

وأنكر الشقيقان الشبهات المنسوبة إليهما، وزعما أنهما تعرضا للاعتداء من قبل الزوج المشتكي، بعد أن ادعى أنه تعرض للاعتداء حين وصوله المستشفى للعلاج.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الشقيقين يوم أمس، الخميس، ونسبت إليهما شبهة الاعتداء على زوج شقيقتهما وضربه بشكل مبرح ثم خطف شقيقتهما وإعادتها لمنزل العائلة بالفريديس.

وبعد أن أحالتهما الشرطة للمحكمة قررت الأخيرة تم تمديد اعتقالهما لمدة أربعة أيام أخرى لاستكمال التحقيق.