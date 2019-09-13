بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة التونسية بالخارج من سيدني

انطلقت أولى عمليات اقتراع الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بمدينة سيدني الأسترالية.

وفتح مكتب الاقتراع في سيدني أبوابه عند الساعة الثامنة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي "الخميس العاشرة ليلا بتوقيت جرينيتش".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها خصصت 302 مركز اقتراع بـ49 دولة أجنبية.

وحددت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أيام 13 و14 و15 سبتمبر/أيلول للاقتراع في مكاتب الخارج، بينما يتوجه الناخبون في تونس إلى مكاتب الاقتراع يوم الأحد المقبل.

Advertisements

وهناك 318 ألف ناخب تونسي يحق لهم الاقتراع في الخارج. كما يحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب من بين 11 مليون نسمة التصويت في الانتخابات داخل تونس.

وحددت فترة الاقتراع من الساعة الثامنة حتى السادسة مساء.

وتختتم داخل تونس اليوم الحملات الانتخابية لـ26 مرشحا للانتخابات، وسيكون غدا السبت يوم "صمت انتخابي" استعداد لفتح مكاتب الاقتراع الأحد.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" الخميس، إنه وقع تسجيل مخالفات خطيرة لعدد من المرشحين "لم يحددهم" خلال الحملة.

وأكد أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع كل الخروقات الممكنة.