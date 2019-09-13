عاجل.. صدمة مدوية يتلقاها أردوغان

Advertisements Advertisements الجمعة 13 سبتمبر 2019 قدم وزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أوغلو استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية” في نبأ عاجل لها.

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