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إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب سرت الليبية

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 13 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

صورة أرشيفبة

إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب سرت الليبية

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، عن إسقاط طائرة تُركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة مصراته الجوية.

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وأضاف المكتب في بيان على موقعه الرسمي أن الطائرة حاولت استهداف قاعدة الجفرة جنوب مدينة سرت دون أن يلحق بالقاعدة أي ضرر من محاولة ما وصفه بـ "العدو"، مشيراً إلى أنها باءت بالفشل.

وقال مكتب الإعلام الحربي في ذات البيان إن "القيادة العامة للقوات المُسلحة تؤكد أن كل منطقة العمليات تحت المراقبة وتخضع لسيطرة سلاح الجو" .

وتتهم قوات حفتر تركيا بدعم قوات حكومة الوفاق في شن هجمات على قواته بطائرات مُسيرة تتخذ من قاعده مصراته غرب طرابلس مقراً لها.

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