بمختلف المرحل التعليمية.. 9 فئات معفاة من الرسوم الدراسية

الموجز

اعتمد وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019، الخاص بالرسوم والاشتراكات ومقابل الأنشطة والخدمات للمدارس الحكومية.

وبلغت رسوم مرحلة رياض الأطفال 145 جنيهًا، المرحلة الابتدائية 160 جنيهًا، المرحلة الإعدادية 150 جنيهًا، المرحلة الثانوية العامة 195 جنيهًا، والتعليم الفني بأنواعه 170 جنيهًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، إعفاء 9 فئات من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المرحل التعليمية، وتشمل الفئات الآتية:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

- أبناء شهداء ضحايا الإرهاب.

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- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

- الطلاب يتامى الأب.

- أبناء المرأة المعيلة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون – خلال عام ميلادي - غير القادرين، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

- أبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي، والمفقودين في الحرب.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.