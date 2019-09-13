سأل النائب السابق لرئيس ​مجلس النواب​ ​فريد مكاري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "‏ماذا دهى دولتنا في ​التعيينات​ لتختار أشخاصا من طينة القاضي سهيل عبود ، على سبيل المثال ومع احترامنا للجميع؟ فجأة حلت عليها القدرة على اختيار الأكفاء والنزهاء. نأمل أن تكون أول طريق الخروج من منطق المحاصصة إلى اعتماد الجدارة وحدها معيارا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكاري: للخروج من منطق المحاصصة واعتماد الجدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.