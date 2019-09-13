أبو زيد:الخلاف الداخلي ممكن ان يشكل سببا لعرقلة عودة النازحين إلى سوريا

لفت مستشار الرئيس ميشال عون للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل أبو زيد​ إلى انه "لا يمكننا ان نعتبر ان المبادرة الروسية هي خشبة الخلاص أو الحل الوحيد لحل ملف ​النازحين​ السوريين".

ورأى ان "القرار بالعودة يجب ان يحصل من قبل الجانب السوري بشكل كامل لكنه بحاجة أيضا إلى مستلزمات كثيرة تبدأ بالاتصال المباشر بين ​لبنان​ و​سوريا​"، وأضاف "الرئيس ميشال عون قال للمسؤول الأميركي ديفيد شينكر ان موضوع النازحين اساسي وجوهوري ومن أولويات لبنان".

وأكد أبو زيد في حديث تلفزيوني أن "​روسيا​ تستطيع ان تقوم بدورها في سوريا ولا يكفي التعامل بين لبنان وسوريا من خلال السفارات بل نحن بحاجة إلى جرأة من اجل القيام باتصال مباشر بين البلدين لأن هذا يساعد المبادرة الروسية على تنفيذ مهمتها التي هي اعادة النازحين إلى بلدهم".

وأضاف "ليست كل سوريا مدمرة وهناك امكانية للعودة إلى العديد من المناطق، نحن بحاجة إلى آلية تنفيذية في سوربا ولبنان من أجل تأمين هذه العودة التي تصب بمصلحة سوريا". واعتبر ان "الخلاف الداخلي حول كيفية العمل لاعادة النازحين ممكن ان يشكل سببا لعرقلة هذه العودة".