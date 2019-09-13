جبرايل: 12 بالمئة من طلاب المدارس الخاصة توجهوا الى المدارس الرسمية

رأى منسق اتحادات لجان الأهل في لبنان عبدو جبرايل في حديث إذاعي انه "اذا قررت المدارس اعطاء القانون 46 فستتم فرض زيادة على الأقساط وذلك يتبين بعد الانتهاء من وضع موازنة المدارس في شهر كانون"، لافتا إلى انه "بحسب احصاءاتنا فإن 12 بالمئة من ​طلاب المدارس​ الخاصة توجهوا الى ​المدارس الرسمية​ لأن الأهل لا يملكون المال لدفع الأقساط ونتمنى على المعنيين وعلى ​رئيس الجمهورية​ تأهيل وصيانة مباني المدارس الرسمية".

ولفت في حديث إذاعي إلى ان "التعليم الابتدائي والأساسي في المدارس الرسمية يحتاج الى تحسين أما بالنسبة التعليم المتوسط والثانوي فهو يحقق أعلى نسب النجاح والمدارس الرسمية لا تتسع لجميع الطلاب".

ولفت إلى "ارتفاع أسعار ​الكتب​ والقرطاسية والزي المدرسي الذي يُسعّر بمبالغ خيالية وبنوعية رديئة جداً وهناك ​عملية سرقة​ ممنهجة وكأن هناك اتفاقيات بين البعض لتحسين أوضاعهم الاقتصادية الخاصة". وسأل "ما الذي يتغير بالمناهج التعليمية لترتفع أسعار الكتب بهذه الطريقة ولماذا تغيير دور النشر كل عام؟".