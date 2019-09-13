توجّه النائب ادكار طرابلسي الى المدارس الخاصة في بداية العام الدراسي أن يرأفوا بأهالي التلامذة في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة، وأن يلتزموا الاهداف التربوية التي قامت عليها كمؤسسات غير ربحية.
وفي الوقت عينه، ذكّر النائب طرابلسي لجان الاهالي بحقهم بحسب القانون 515 /1996 بالاطلاع على موازنات مدارسهم والتدقيق فيها والتوقيع عليها قبل ارسالها لوزارة التربية. وذكرهم أيضا بمسؤوليتهم من نحو مراعاة حاجات المدارس الفعلية وحقوق الاساتذة الذين يتعبون على تعليم أولادهم.
ومن جهة أخرى، طالب طرابلسي وزارة التربية التدقيق بموازنات المدارس الخاصة والتأكد من صحتها بشكل فعلي. وإذ يرى النائب طرابلسي انه من الضروري الحفاظ على القطاع التربوي الخاص الذي سبق ولادة لبنان، كذلك لا بد من تعزيز التعليم الرسمي الذي عاد ليكون مقصداً في هذه الظروف الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب طرابلسي للمدارس الخاصة: ترأفوا بالاهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.