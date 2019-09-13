النائب طرابلسي للمدارس الخاصة: ترأفوا بالاهالي

توجّه النائب ادكار طرابلسي الى ​المدارس الخاصة​ في بداية ​العام الدراسي​ أن يرأفوا بأهالي التلامذة في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة، وأن يلتزموا الاهداف التربوية التي قامت عليها كمؤسسات غير ربحية.

وفي الوقت عينه، ذكّر النائب طرابلسي لجان الاهالي بحقهم بحسب القانون 515 /1996 بالاطلاع على موازنات مدارسهم والتدقيق فيها والتوقيع عليها قبل ارسالها ل​وزارة التربية​. وذكرهم أيضا بمسؤوليتهم من نحو مراعاة حاجات المدارس الفعلية وحقوق الاساتذة الذين يتعبون على تعليم أولادهم.

ومن جهة أخرى، طالب طرابلسي وزارة التربية التدقيق بموازنات المدارس الخاصة والتأكد من صحتها بشكل فعلي. وإذ يرى النائب طرابلسي انه من الضروري الحفاظ على القطاع التربوي الخاص الذي سبق ولادة ​لبنان​، كذلك لا بد من تعزيز ​التعليم الرسمي​ الذي عاد ليكون مقصداً في هذه الظروف الصعبة.