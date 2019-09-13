الدفاع المدني: مهمات إنقاذ واسعاف واخماد حرائق في مناطق عدة

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، أن عناصر المديرية تمكنوا خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق (عدد47): أحراج (عدد2):

البقاع (عدد1): خربة قنافار.

جبل لبنان (عدد1): ضبية. أعشاب (عدد38):

بيروت (عدد1): مار الياس.

جبل لبنان (عدد11): مستيتا - غزير - عاريا - الجية - تلال خلدة - جدرا - الدكوانة - عين علق - حارة حريك - ضهر المغارة. وأشجار : بتاتر.

البقاع(عدد9): الخيارة - سرعين - كسارة - بر الياس - رياق - تربل - تعنايل - أبلح - زحلة.

الجنوب (عدد6): صور - تبنين - جنسنايا - حاروف - تول - النبطية الفوقا.

الشمال (عدد11) : مزرعة النهر - البلمند - الدبابية - إهدن - كفردلاقوس - كفرقاهل - تربل - بخعون. وأشجار : رشعين - وادي الجاموس - فنيدق. منازل (عدد2): الصرفند - بعبدا.

سيارات (عدد2): تحوم - الكرنتينا.

مؤسسات (عدد1): داخل محل في صيدا.

نفايات (عدد1): المصنع.

مختلف(عدد1): داخل خيمة للنازحين السوريين في الصرفند. Advertisements - حوادث سير (عدد2): الحمرا ونقل جريح الى المستشفى - بيت الشعار ونقل جريح الى المستشفى. - نقل وإسعاف: (14) حالة طارئة.

نقل جثث (عدد1): نقل جثة مواطن من راس كيفا الى المستشفى.

مجموع المهام المنفذة خلال 24 ساعة الأخيرة: 64 مهمة. وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.



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