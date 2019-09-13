اكد وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ "ان ​القوات اللبنانية​ لم تعترض على ​التعيينات القضائية​ ووافقت على كل التعيينات باستثناء تعيين قاضى لم يأت من القضاء الاداري بل المدني، وكذلك في ما خص التعيين في ​ديوان المحاسبة​ لأن القانون يعطي اولوية للقضاة في االديوان، لا أن يتم التعيين من خارجه،" مشددا على "ان لذلك لم نصوت، مع احترامنا الكامل للقضاة المعينين في هذه المراكز".

وأوضح ابو سليمان "ان نحن كنا ضد الالية المتبعة في التعيين،" لافتا الى "ان وزارء القوات باقون في ​الحكومة​ للعمل، وبخاصة اننا مقبلون على مناقشة ​الموازنة​ ونحن لدينا الجرأة والنزاهة لتصحيح مسار مشروع الموازنة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابو سليمان: نحن ضد الالية المتبعة في التعيين ونحترم كل القضاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.