حنكش: استقلالية القضاء هي الطريق الوحيد الذي يؤسس لبناء دولة

اكّد النائب ​الياس حنكش​ "ان من حق المواطن الوصول الى المعلومات فيما غياب الشفافية اوصلنا الى ​الوضع الاقتصادي​ الذي نتخبط فيه اليوم، والتي تدل الى تخطي القوانين والتهرب من الضريبة والتهريب الجمركي، وغيرها من ارتكابات تضرب مبدأ ​الدولة​،" مشيرا الى ان "النهوض بالبلد يبدأ من ​القضاء​".

وأشاد حنكش في حديث تلفزيوني "ب​التعيينات​ الاخيرة في القضاء"، مشددا على "ان تعيين ​القاضي مروان عبود​ رئيس غرفة في ديوان المحاسبة، يشكل نموذج ​القضاة​ المستقلين والنزيهين،" كاشفا "ان عبود رفض زيارات السياسيين عند ترشيحه، وقد جاء حلا يرضي الجميع،" واعتبر ان "في المقابل تجلت ​المحاصصة​ بأبهى صورها ب​المجلس الدستوري​ وطريقة مقاربة التعيينات فيه ب​مجلس الوزراء​ والنواب"، وأوضح "ان ​الكتائب​ اعترضت فيب مجلس النواب على الطريقة التي تم التعيين بها ونطالب باستقلالية القضاء، وهو الطريق الوحيد الذي يؤسس لبناء دولة" مضيفا "ان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بنى هويته على الاصلاح وهو الذي أعلن ان الاصلاح يبدأ من القضاء."

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