مصطفى حمدان بعد لقاء حزب الشبيبة: لنتوحد من اجل تحرير فلسطين

اشار امين الهيئة القيادية في حركة "​المرابطون​" ​العميد مصطفى حمدان​ الى ان "ما نعمل عليه هو ان نتوحد من اجل تحرير ​فلسطين​ وقد أثبتت أيام ما يسمى بالصقيع العربي ان الطريق الوحيد للجنة هو القدس وفلسطين اما باقي الطرق فجهنم وبئس المصير". ودعا المسؤولين "لتحمل مسؤولياتهم ولإلتفات الى مشاكل المواطنين لأن ما سيأتي لا يعمله الا الله".

ولفت حمدان بعد لقائه أمين عام "​حزب شبيبة لبنان العربي​" ​نديم الشمالي​ على رأس وفد، الى ان "ما يربطنا بحزب شبيبة لبنان ليس فقط علاقة سياسية بل علاقة صداقة قديمة وأخوة بالفكر القومي العروبي و​المقاومة​ والسلاح".

بدوره، قال الشمالي: "تباحثنا بمختلف القضايا الوطنية والإقليمية وما جرى في الأونة الأخيرة في لبنان ورد المقاومة على الإعتداء الإسرائيلي ونحن الى جانب المقاومة بمواجهة العدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان ولن نحيد عن هذا الخيار".