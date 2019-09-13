الفاتيكان: البابا فرنسيس يزور اليابان وتايلاند في تشرين الثاني

أعلن ​الفاتيكان​ أن ​البابا فرنسيس​ سيزور ​تايلاند​ و​اليابان​، بما في ذلك ​هيروشيما​ وناغاساكي، من 19 حتى 26 تشرين الثاني المقبل.

وسيزور الحبر الأعظم تايلاند من 20 حتى 23 تشرين الثاني، ثم اليابان حتى 26 من الشهر ذاته، بحسب بيان الفاتيكان.

وخلال زيارته لليابان، الأولى لبابا منذ زارها البابا يوحنا بولس الثاني قبل نحو 40 عامًا، سيتوقف البابا فرنسيس في ​طوكيو​.

وكان البابا أعلن في كانون الثانيعن نيته زيارة اليابان، التي تضم 450 ألف كاثوليكي.

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