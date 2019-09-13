تحذير من إعصار مداري في جزر الباهاماس

حذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن ​إعصار​ا مداريا قد يجتاح شمال غرب جزر ​الباهاماس​ خلال الأيام المقبلة، ويحتمل أن يجلب مزيدا من ​الأمطار​ والرياح إلى الجزر التي دمرها بالفعل الإعصار دوريان.

وأصدر مركز الأعاصير تحذيرا من إعصار مداري شمل جزر أباكو وغراند باهاماس، مؤكدا انه "قد يتحول إلى منخفض مداري أو عاصفة قبل الوصول لليابسة في وقت مبكر اليوم ".

واجتاح الإعصار دوريان الباهاماس في الأول من أيلول كإعصار من الفئة الخامسة، وكان أحد أشد أعاصير المحيط الأطلسي التي اجتاحت اليابسة. وصاحبت الإعصار رياح بلغت سرعتها 298 كيلومترا في الساعة.