أحمد داوود أوغلو يعلن استقالته من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، ​أحمد داوود أوغلو​، استقالته من حزب "العدالة والتنمية الحاكم".

وذكرت وكالة "الأناضول" أن إعلان داوود أوغلو يأتي بعد أيام من إحالته على ​المجلس التأديبي​ مع طلب فصله.

وكان مسؤول تركي أفاد في وقت سابق بأن حزب العدالة يريد طرد داوود أوغلو،وكل من داوود أوغلو والنواب أيهان سفر أوستون وسلجوق أوزداغ وعبد الله باشجي وذلك على خلفية ​تقارير​ حول نية عدد من الأعضاء في الحزب الانشقاق عنه وتأسيس حزب منافس، عقب خسارة "العدالة والتنمية" ل​انتخابات​ البلدية في ​اسطنبول​ في حزيران الماضي.

وكان داوود أوغلو، تحدث عن وجود "يأس واسع" داخل الحزب إزاء سياسات أردوغان، وتوعد بالكشف عن "أسرار ستسود وجوه الكثيرين".