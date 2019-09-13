البابا فرنسيس يزور اليابان وتايلاند في نوفمبر









اسماء السيد - الفاتيكان: أعلن الفاتيكان الجمعة أن البابا فرنسيس سيزور تايلاند واليابان، بما في ذلك هيروشيما وناغاساكي، من 19 حتى 26 نوفمبر.

وسيزور الحبر الأعظم تايلاند من 20 حتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر ثم اليابان حتى 26 من الشهر ذاته، بحسب بيان الفاتيكان.

وخلال زيارته لليابان، الأولى لبابا منذ زارها البابا يوحنا بولس الثاني قبل نحو 40 عامًا، سيتوقف البابا فرنسيس في طوكيو.

وكان البابا أعلن في كانون الثاني/يناير عن نيته زيارة اليابان، التي تضم 450 ألف كاثوليكي.

ويعيش نحو 510 آلاف من المسيحيين البروتستانت في البلد الذي يشكل أتباع ديانة "شنتو" والبوذية غالبية سكانه، بحسب وكالة الشؤون الثقافية اليابانية.

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وكان البابا فرنسيس يرغب بالعمل بالتبشير في اليابان خلال شبابه لكنه تخلى عن الفكرة لاحقًا بعد عملية في الرئة.

وأجرى البابا زيارتين إلى آسيا منذ انتخابه قبل خمس سنوات، فزار الفيليبين وسريلانكا في 2014، ومن ثم بورما وبنغلادش العام الماضي.

وفي 2018، نشر صورة مروعة التقطت عام 1945 تظهر فتى يابانيًا يحمل شقيقه المتوفي.

وقتل الطفل الذي كان شقيقه يحمله على ظهره عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة نووية على ناغاساكي خلال الحرب العالمية الثانية.

وكتب فرنسيس الذي لطالما تحدث عن مخاطر الأسلحة النووية "ثمرة الحرب" على الصورة.

وزار البابا يوحنا بولس الثاني اليابان عام 1981.

