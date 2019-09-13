عاجل.. 50 قتيلا في حادث قطار بجنوب شرق الكونغو الديموقراطية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press لقي 50 شخصا مصرعهم في حادث قطار في جنوب شرق الكونغو الديموقراطية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل، ظهر اليوم. ولم تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.