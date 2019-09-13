البيئة: جمع 24288 طن قش أرز والتفتيش على 1665 منشأة صناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة في محافظات المنظومة، مجموعة من الإجراءات للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، إذ تمكنت من التفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

كما قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد ١٦٦٥ منشأة صناعية تبين مخالفة عدد ٣٠٤ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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ومن ناحية أخرى، تم بالتعاون مع وزارة الزراعة تجميع ما يقرب من ٢٤٢٨٨ طن قش أرز من خلال مواقع التجميع والتي تم العمل بها حتى الآن وعددها ٢٤٨ وذلك للتعامل معه والاستفادة منه بدلا من حرقه، وتم تحرير 22 محضرًا للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات الزراعية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن فرق الوزارة فحصت ٨٠١٧ مركبة من خلال تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حيث تبين مخالفة عدد ١٦٧٧ وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي اطار الدور التوعوي لوزارة البيئة، عقدت الأفرع الإقليمة المعنية بمنظومة قش الأرز ٨٢٨ ندوة توعوية للمزراعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه ويتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بين الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء ولاتزال الجهود مستمرة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة الجهات المعنية للسيطرة على مصادر تلوث الهواء ومجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.