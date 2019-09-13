سقوط 15 متهمًا بالإتجار في الهيروين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركزي شرطة فوه ومطوبس في كفر الشيخ، وبالتنسيق مع فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، في حملة مكبرة على مدار 4 أيام ماضية، القبض على عدد من الخارجين عن القانون لقيامهم بالأتجار في مخدر الهيروين بنطاق مركزي فوه ومطوبس.

قاد اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، حملة مكبرة في نطاق مركزي فوه ومطوبس، ضمت العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، لضبط الخارجين عن القانون في نطاق المركزين، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الحملة والتي أستمرت 4 أيام متتالية، شارك فيها الرائدين فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، والرائد خيري الشرقاوي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، عن ضبط 15 متهمًا لأتهامهم بالأتجار في مخدر الهيروين، بعدد 13 قضية جرى تحريرها ضدهم.