​بعد غد.. مؤتمر الأوقاف الدولى يناقش فقه بناء الدول ويصدر وثيقة للمواطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

يعقد المؤتمر الدولي ال 30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف بعد غد الأحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمناقشة فقه بناء الدول وإصدار إعلان القاهرة الذي يتضمن وثيقة للمواطنة.

يشارك في المؤتمر- الذي يستمر يومين تحت عنوان "فقه بناء الدول ...رؤية فقهية عصرية"- 500 شخصية منهم أكثر من 50 وزيرًا ومفتيًا ورئيسًا للمجالس الإسلامية العليا إضافة إلى علماء ومفكرين وأساتذة جامعات وباحثين وإعلاميين ومثقفين ودعاه وواعظات من مصر و57 دولة من مختلف دول العالم ، منها 20 أفريقية لمناقشة 43 بحثا في محاور المؤتمر الثلاثة الأساسية وصولا إلى إصدار إعلان القاهرة ويتضمن وثيقة للمواطنة.

وأنهت وزارة الأوقاف كافة الاستعدادات لاستقبال وفود المؤتمر والتي بدأت تتوافد على القاهرة للمشاركة بالمؤتمر حيث من المقرر أن يشهد مؤتمر هذا العام مشاركة واسعة ومتنوعة من مختلف دول العالم ومنها الدول الأفريقية وهى (إريتريا – بوروندي – تشاد – الجابون – جمهورية القمر المتحدة – جنوب أفريقيا – جنوب السودان – جيبوتي – زامبيا – زيمبابوي – السودان – سيراليون – غانا – الكاميرون – الكنغوالديمقراطية – كينيا – المغرب – موريتانيا – موزمبيق) إضافة إلى مصر في إطار رئاستها للاتحاد الافريقي .

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كما يشارك بالمؤتمر من قارة آسيا الإمارات العربية المتحدة و باكستان و سلطنة عمان و سنغافورة و سيريلانكا والصين و فلسطين و كازاخستان و الكويت والمالديف وماليزيا والبحرين والسعودية و الهند و اليمن، ومن قارة أوروبا ألبانيا و ألمانيا و بلغاريا و البوسنة والهرسك وبولندا وروسيا الاتحادية والسويد وفرنسا وكرواتيا و مقدونيا وهولندا ومن الأمريكتين :الولايات المتحدة الأمريكية و البرازيل وكذلك أستراليا.

يناقش المؤتمر في محاوره الثلاثة موضوعات الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول .. رؤية عصرية، ويتضمن عدة أبحاث منها موضوع مفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي والحاضر وقديمًا وحديثًا والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة والمواطنة في الفقه الإسلامي, وفقه المواطنة الإقليمية و العالمية ، واختيار الحاكم في الإسلام ..الانتخابات المعاصرة نموذجًا ، وموقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة.

كما يستعرض المشاركون بالمؤتمر الأحكام الفقهية لبناء الدول وفق رؤية عصرية وأركان ومفهوم الدولة وكذلك ركائز فقه الدول وفقه الجماعات وخطاب القطيعة المدعو من الجماعات المتطرفة والآثار السلبية لفقه الجماعات ونظرة القانون الدولي لفقه الدول و العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والدستورية لبناء الدول ويصدر وثيقة للمواطنة المتكاملة ويتم تخصيص جلسة للواعظات .

ومن المقرر أن يتم تنظيم جولة سياحية و دينية للوفود المشاركة بالمؤتمر تتضمن مجمع الأديان ومسجدي عمروبن العاص والسلطان حسن والاهرامات ، كما تم لأول مرة هذا العام دعوة عدد من رؤساء الجامعات في عدة دول للمشاركة في المؤتمر في اطار التنسيق بين قادة الفكر الدينى والمثقفين والعلماء لنشر صحيح الدين ومواجهة التشدد ، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تضم المختصين والمفكرين حول محاور المؤتمر المتعددة .