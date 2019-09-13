بالصور.. محطة قطار أبو غنيمة في كفر الشيخ تهدد حياة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدون مقاعد وأرصفتها سيئة ودائمًا ما تعرض المواطنين للمخاطر إما بالموت أسفل القطارات أو الإصابة، هكذا وصف أهالي قرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، حالة محطة قطار القرية، أشهر وأقدم محطات القطار في المحافظة.

"محطة قطار أبو غنيمة متهالكة وأصبحت خطرًا على المواطنين والإهمال فيها باستمرار"، بهذه الكلمات تحدث مصطفى السلموني، أخصائي اجتماعي بإدارة سيدي سالم التعليمية، وأحد أبناء قرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدي سالم، لـ"الخليج 365"، راصدًا حالة المحطة.

ووفق "السلموني" هناك معاناة شديدة يعانيها أهالي القرية بسبب سوء حالة محطة قطار أبو غنيمة، فلا توجد مقاعد بها لكبار السن والمرضى، وأرصفتها متهالكة للغاية وأحيانًا يتعرض المواطنون، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للخطر فالأمر يحتاج لتدخل مسئولي هيئة السكة الحديد من أجل تطويرها.

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وأكد غريب أبو منصور، من أهالي القرية، لـ"الخليج 365"، أن محطة قطار أبو غنيمة تتقف بها قطارات، وخطها يعد أساسيًا على خريطة هيئة السكة الحديد، لكن لا يوجد اهتمام بها من وزارة النقل أو هيئة السكة الحديد، رغم دورها الحيوي، ومن أجل ذلك يناشد أهالي قرية أبو غنيمة مسئولي السكة الحديد بالنظر لمعاناة أهالي القرية من سوء حالة المحطة.

ولفت السعيد ممدوح أبو الخير، أحد أهالي القرية، إلى أن محطة قطار أبو غنيمة من المحطات القديمة على مستوى المحافظة وتخدم قطاعًا كبيرًا من الأهالي في قريتي أبو غنيمة والقصابي والقرى والتوابع المجاورة لهما، كما أنها سبيل لكثير من المواطنين للتنقل والترحال للمدن المجاورة مثل مطوبس وهناك خط رحلة أساسي لمحافظة الإسكندرية، لذا من الواجب تطويرها رأفة بالأهالي وخاصة كبار السن.

من جانب آخر أكد مصدر بهيئة السكة الحديد في كفر الشيخ، رفض نشر اسمه، أن محطة قطار قرية أبو غنيمة جرى وضعها في خطة وزارة النقل، ضمن مستهدف تطوير محطات أخرى على مستوى المحافظة، علمًا بأن هناك متابعات باستمرار لمحطات القطار لرصد مشاكلها على مستوى المحافظة ويجرى رفع مذكرة وتقديمها للهيئة للموافقة على اتخاذ اللازم نحوها.