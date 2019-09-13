محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمل بلاده في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها في مجال الحد من المتسلح، مشيرا إلى أن موسكو منفتحة للحوار مع واشنطن في هذا المجال.
وقال لا فروف لصحيفة "ترود" الروسية اليوم الجمعة: " لقد تبنت واشنطن نهجا متعمدا للتدمير الممنهج لبنية الاستقرار الاستراتيجي من أجل ضمان حريتها الكاملة في المجال العسكري".
وأضاف"أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى هو أكبر مثال ودليل على ذلك.
وحث لافروف الولايات المتحدة على عدم نسيان الدور الخاص المشترك للبلدين في الحفاظ على الأمن العالمي، معربا عن أمل بلاده في أن تقوم الولايات المتحدة بمراجعة نهجها الهدام في مجال التسلح.
وتابع قائلا :" نأمل أن تتحلى واشنطن بالمسئولية، ونحن نظل منفتحون على إجراء حوار بناء معها حول جميع قضايا الحد من التسلح".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: روسيا تأمل أن تراجع واشنطن سياستها في مجال الحد من التسلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.