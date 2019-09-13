​سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يزور اليابان الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ.ش.أ):

يقوم سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف بزيارة لليابان الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع نظيره الأمين العام لمجلس الأمن في اليابان شيجيرو كيتامورا .

ونقلت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة عن وسائل إعلام يابانية أن المحادثات بين باتروشيف وكيتامورا من المتوقع ان تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين باتروشيف وكيتامورا، الذي تم تعيينه حديثا. وكان كيتامورا ترأس سابقا مكتب الاستخبارات والبحوث التابع لوكالة الاستخبارات اليابانية.