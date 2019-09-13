آثار جدلا / بيان رسمي من الإمارات بشأن فيديو صناديق الدولارات داخل طائرة

وكالات- أصدرت دولة الإمارات مساء أمس الأربعاء 11 سبتمبر 2019 ، بيانا رسميا حول الفيديو المتداول بشأن صناديق مليارات الدولارات داخل طائرة.

ونشرت شرطة دبي، بيانا رسميا بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول صناديق الدولارات.

وقال العقيد فيصل عيسى القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، أن "الصناديق لا تخص أي مسؤول عربي كما روج له، بل تخص عصابة أفريقية حاولت الاحتيال على الشخص الموجود في الفيديو".

وأوضح "حاولت العصابة الأفريقية الاحتيال على الشخص عبر التعرف عليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وثم تواصل معهم و إغرائه بقدرتهم على مضاعفة أمواله، مستدرجين إياه إلى شقة تحوي صناديق الدولارات المزورة، ثم قاموا بتصويره في محاولة لابتزازه ودفعه إلى إعطائهم مبالغ مالية، عندها سارع لإبلاغ الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية التي اتخذت بدورها الاجراءات اللازمة للقبض عليهم".

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وقال العقيد القاسم إن "الشخص كاد أن يقع ضحية للعصابة لولا وعيه وسرعة تبليغه للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، التي سارعت بدورها في كشف الحقيقة".

وبدأت زوبعة "صناديق المليارات" عندما نشرت الإعلامية اللبنانية، ماريا معلوف، مقطع فيديو لضبط صناديق مليئة بمليارات الدولارات، من قبل السلطات الإماراتية.

وقالت معلوف "السلطات الأمنية في مطار دبي تضبط شحنة من الصناديق مليئة بالدولارات المسروقة من خزينة العراق".