الجيش الليبي يُسقط طائرتين تركيتين مسيّرتين فوق الجفرة

أعلن الجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الجمعة، إسقاط طائرتيين تركيتين مسيّريتين فوق قاعدة الجفرة الجوية الواقعة في قلب الصحراء الليبية الجنوبية.

جاء في منشور لصفحة المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في موقع فيسبوك ،أنه جرى "إسقاط طائرة تركية مسيّرة فوق منطقة الجفرة".

كان الجيش الوطني الليبي أعلن في وقت سابق أن قواته الجوية باشرت تنفيذ ضربات جوية

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مركزة ودقيقة، استهدفت مواقع جديدة تابعة للميليشيات المتطرفة، في ضواحي العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أن سلاح الجو الليبي استهدف مواقع للميليشيات في سيدي فرحات شرق العزيزية وأهدافًا أخرى، وكانت الضربات مركزة ودقيقة، مشيرًا إلى تصاعد دخان كثيف

جدًا.



كما أعلن الجيش الليبي، يوم الثلاثاء، الكشف عن غرفة طائرات مسيرة ومخازن للأسلحة والذخيرة في مواقع تابعة للميليشيات المتطرفة في مدينة الزاوية، التي تبعد أقل من 50 كلم عن طرابلس غرب ليبيا.

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في مقطع مصور إنه تم رصد إقلاع طائرات تركية مسيرة نحو مواقع وأهداف تابعة للجيش الليبي، من داخل مصفاة نفطية بالزاوية، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات في المكان ذاته، تعمل على تسيير الطائرات ليلًا.