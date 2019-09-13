نقل الرئيس التونسي السابق بن علي إلى مستشفى بالسعودية

قال محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إن بن علي يعاني "أزمة صحية" وتم نقله للمستشفى في السعودية، حيث يقيم.

وهذه أول مرة منذ عزل بن علي، التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علناً عن حالته الصحية.

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وقال منير بن صالحة محامي بن علي "أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني زمة صحية، وحالته مستقرة الآن".

ولم يعط بن صالحة مزيداً من التفاصيل عن وضع بن علي الصحي.