الكونجرس يستدعي مبعوث ترامب لأفغانستان للشهادة

أمر النواب الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي موفد واشنطن إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، بالإدلاء بشهادته أمام المجلس، مشيرين إلى أنه تم حجب معلومات عنهم تتعلق بالمفاوضات التي توقفت حاليًا مع طالبان.

وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنغل، أمر استدعاء يجبر خليل زاد على المثول أمام المجلس في 19 سبتمبر.

وجاء الأمر الملزم قانونًا بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المفاوضات مع طالبان باتت "بحكم الميتة" وكشفه بأنه كان يستعد لعقد محادثات في منتجع كامب ديفيد مع ممثلي الحركة وألغاها.

وفي أول أمر استدعاء تصدره اللجنة منذ فاز الديموقراطيون بغالبية مقاعد مجلس النواب، قال إنغل إن إدارة ترامب تجاهلت على مدى شهور الطلبات التي تقدم بها النواب لمعرفة المزيد عن المحادثات مع طالبان.

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وقال إنغل في بيان إن "أكثر من ألفي جندي أميركي قتلوا في أفغانستان. مللت من حجب هذه الإدارة للمعلومات عن الكونجرس والشعب الأميركي في ما يتعلق بعملية السلام والكيفية التي سنطوي من خلالها صفحة هذه الحرب الطويلة".

وأضاف "نحتاج إلى أن نستمع مباشرة من الشخص المعني في هذه الإدارة بملف أفغانستان لفهم كيف خرجت هذه العملية عن مسارها".

ويجبر أمر الاستدعاء الصادر عن الكونجرس المسؤول على المثول، رغم أن إدارة ترامب تحدت هذه الأوامر في عدة مناسبات، ما نجم عنه معارك قضائية.

من جهتها، أكدت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغان أورتيغاس الأربعاء، أن خليل زاد لا يزال في منصبه كموفد لأفغانستان، مشيرة إلى أنه عاد إلى واشنطن لكن المحادثات مع طالبان متوقفة بناء على إعلان ترامب.