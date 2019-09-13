واشنطن: ممنوع على فرنسا منح إيران قروض بدون موافقتنا

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أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، اليوم الجمعة، أن فرنسا لن تتمكن من منح إيران قرضا بقيمة 15 مليار دولار من دون موافقة الولايات المتحدة​​​.

ويأتي ذلك، بعد تأكيد منوشين أمس الخميس، أن واشنطن لا تزال حتى الآن مستمرة بممارسة الحد الأقصى من الضغوط ضد إيران، لافتا إلى أنه لا خطط حتى الآن لعقد لقاء يجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني.

واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بـ15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام، مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.

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وقال النائب في مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي مطهري، في وقت سابق إنه بموجب المقترح الفرنسي من المقرر أن يدفع المبلغ على ثلاث مراحل.

المصدر RT