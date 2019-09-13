7 قتلى إثر انفجار في تركيا

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أكد مكتب حاكم إقليم ديار بكر في جنوب شرق تركيا، ان عدد قتلى انفجار عبوة ناسفة وقع في الإقليم مساء أمس أثناء مرور مركبة تقل قرويين، ارتفع إلى سبعة قتلى وبلغ عدد المصابين عشرة.
أضاف المكتب في بيان: أن “مسلحين من حزب العمال الكردستاني هم الذين زرعوا العبوة الناسفة على ما يبدو، وان الانفجار وقع في منطقة قولب في ديار بكر”.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.