7 قتلى إثر انفجار في تركيا

أكد مكتب حاكم إقليم ديار بكر في جنوب شرق تركيا، ان عدد قتلى انفجار عبوة ناسفة وقع في الإقليم مساء أمس أثناء مرور مركبة تقل قرويين، ارتفع إلى سبعة قتلى وبلغ عدد المصابين عشرة.

أضاف المكتب في بيان: أن “مسلحين من حزب العمال الكردستاني هم الذين زرعوا العبوة الناسفة على ما يبدو، وان الانفجار وقع في منطقة قولب في ديار بكر”.

Advertisements

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام