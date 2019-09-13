البيت الأبيض: ولي عهد البحرين سيلتقي ترمب في واشنطن

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ذكر بيان للبيت الأبيض، الخميس، أن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين للاجتماع مع الرئيس دونالد ترمب.
وأضاف البيان أن من المتوقع أن يبحث ولي عهد البحرين والرئيس ترمب الأمن البحري ومواجهة التهديد الإيراني وجهود تعزيز السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب.
من جهتها، أكدت وكالة أنباء البحرين أن “ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية الصديقة”.
ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد البحريني خلال الزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار المسؤولين “لبحث العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، وسبل مواصلة تعزيزها بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين”.
المصدر: – العربية.نت
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