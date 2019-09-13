البنتاغون يؤكد إزالة تركيا من برنامج “أف 35”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 سبتمبر 2019 10:12 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن واشنطن أبلغت تركيا أن قرارها شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “أس 400” سيجعل استمرار مشاركتها في برنامج إنتاج الطائرة المقاتلة “أف 35” أمراً مستحيلاً، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

ونقلت “الشرق الأوسط عن رسالة إلكترونية من متحدثة باسم البنتاغون العقيد كارلا غليسون قولها إن السكرتير الصحافي للبيت الأبيض أصدر بياناً في 17 يوليو/تموز 2019 أوضح أنه لا يمكن للطائرات من طراز أف 35 التعايش مع ما وصفتها بـ”المنصة لجمع المعلومات الاستخباراتية الروسية التي سيتم استخدامها للتعرف على قدراتها التقنية المتقدمة”.

وأوضحت غليسون أنه عقب ذلك الإعلان من البيت الأبيض، أعلنت إلين لورد، وكيلة وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ، أن الولايات المتحدة ستعلق مشاركة تركيا في برنامج الطائرة المقاتلة “أف35 “، وأنها ستبدأ عملية إزالتها رسمياً من البرنامج.

وأضافت المتحدثة باسم البنتاغون أن وكيلة وزارة الدفاع أتبعت هذا المؤتمر الصحافي برسالة إلى نظيرها التركي إسماعيل دمير، كررت فيها موقف الولايات المتحدة بأنها ستواصل الإجراءات المطلوبة لإزالة تركيا من برنامج “أف 35”.

رداً على تركيا

وجاءت هذه التصريحات الأميركية عقب إعلان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن بلاده لم تتلقَّ حتى اليوم أي رسالة أو تبليغ أو بيان رسمي من الولايات المتحدة، يفيد باستبعادها من برنامج إنتاج الطائرة.

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وأكد البيت الأبيض، في يوليو الماضي أنه لن يبيع تركيا مقاتلات “إف 35″، كما لن يسمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير هذه الطائرات، وذلك بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 التي “ستستخدم لاختراق” الأسرار التكنولوجية لهذه المقاتلة الشبح.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان “للأسف، إن قرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس -400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج طائرة إف -35 مستحيلاً”. إلا أن المتحدّثة شدّدت على أن الولايات المتحدة “ستواصل تعاونها مع تركيا على نطاق واسع، مدركة في الوقت نفسه القيود الناجمة عن وجود منظومة إس-400 في تركيا”.

وقال البنتاغون -وقتها- إن مصير تركيا في حلف شمال الأطلسي أمر يقرره الحلف نفسه.

“طرد الطيارين”

كذلك طلبت واشنطن من الطيارين الأتراك المغادرة، حيث وضعت واشنطن خطة لاستبعاد تركيا، العضو بالناتو، من برنامج تصنيع المقاتلة الأميركية الشبح المتطورة طراز F-35، التي تشمل وقفاً فورياً لأي تدريب جديد للطيارين الأتراك على الطائرة المتقدمة، في خطوة تعتبر فيها الولايات المتحدة قد رفعت فيها سقف المواجهات مع تركيا بشأن شراء الأخيرة صفقة صواريخ روسية الصنع طراز S-400

المصدر: دبي – العربية.نت