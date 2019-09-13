أمير الكويت يغادر المستشفى في أميركا بعد إجراء فحوصات

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صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، فجر الجمعة، بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية بعد استكمال الفحوص الطبية، والتي تكللت نتائجها بالنجاح وكانت مطمئنة.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أفادت، الأحد الماضي بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوص الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، أن الرئيس الأميركي سيستضيف أمير الكويت بالبيت الأبيض في 12 سبتمبر/أيلول.

وقالت ستيفاني غريشام، في بيان، إنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان “التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب”.

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يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد التقى أمير الكويت بواشنطن في أيلول/سبتمبر 2018 وأيلول 2017.

المصدر: – العربية.نت