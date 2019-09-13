كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بدء الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية المبكرة من مدينة سيدني بأستراليا، في تمام الساعة 11.00 ليلا بتوقيت تونس (10.00 بتوقيت غرينتش) الساعة الثامنة (الجمعة) بتوقيت سيدناي.

وأظهر فيديو بثته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية مساء أمس الخميس، افتتاح أول مكتب اقتراع في سيدني.

ووفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم توفير 302 مركز اقتراع في 44 دولة أجنبية ستستقبل 386 ألف و053 ناخب من أصل 7 ملايين و74 ألف 566 ناخبا.

وتعد فرنسا أهم ثقل انتخابي بالخارج، حيث تتمركز فيها جالية كبيرة.

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيستمر تصويت التونسيين في الخارج إلى حدود يوم الأحد القادم، وستكون مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية آخر مدينة أجنبية يصوت فيها التونسيون.

ويتنافس 26 مرشحا من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس.

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هذا وكانت قد أكدت هيئة الانتخابات العليا المستقلة في تونس، الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019، أنها وافقت على قبول 26 مرشحا كقائمة أولية ورفضت ملفات 71 آخرين، الذين يبقى لهم الحق في تقديم الطعون لدى المحكمة الإدارية في مدة أقصاها 31 أغسطس.

بعدها ستعلن هيئة الانتخابات على القائمة النهائية والرسمية، التي ستخوض غمار السباق نحو قصر قرطاج.

وتأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 من سبتمبر عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس‭‭‭‭ ‬‬‬‬منتخب ديمقراطيا في تونس، الشهر الماضي عن عمر ناهز 92 عاما.

وستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وفجرت انتفاضات الربيع العربي في عدة بلدان في المنطقة.

وبدأ الحملة الانتخابية في الأول من سبتمبر واستمرت لمدة أسبوعين.

كما فتحت السفارة التونسية لدى القاهرة، أبوابها لاستقبال أبناء الجالية التونسية فى مصر، وذلك للتصويت فى الانتخابات الرئاسية التونسية واختيار رئيس للبلاد خلفاً للراحل الباجى قايد السبسى.

وبدأت السفارة فتح أبوابها أمام التونسيين فى مصر فى تمام الثامنة صباحاً وسط أجواء هادئة، فيما تستعد مقار البعثات الدبلوماسية التونسية فى 44 دولة أخرى لاستقبال الناخبين المقيدين بجداول الناخبين فى الخارج، والبالغ عددهم 400 ألف تونسى يدلون بأصواتهم فى 390 مركز اقتراع.