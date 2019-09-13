المغرب يفكك شبكة متخصصة في التزوير والاحتيال.. أوهموا الضحايا بالهجرة!

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء أمس الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهما في عدة مدن مغربية من أجل قضايا النصب، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم جرى توقيفهم على خلفية شكايات تقدم بها أربعة ضحايا، منهم طلبة وأجراء، يتهمونهم بالنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم نحو دول الخليج بموجب عقود عمل، وذلك مقابل مبلغ مالي إجمالي قدره 45 ألف درهم للضحايا الأربعة.

وأوضح البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة، وكذا عمليات التفتيش، قد أسفرت عن رصد مكتب يستغله المشتبه فيهم كمقر لوكالة أسفار وهمية، والذي تم العثور بداخله على 58 جواز سفر خاص بضحايا مفترضين، و120 ملفا يحتوي على وثائق ومستندات شخصية خاصة بالضحايا، فضلا عن ضبط جهاز حاسوب محمول وهواتف نقالة وخاتم مزور خاص بوكالة الأسفار الوهمية.

وقد تم، حسب المصدر نفسه، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد كل امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.