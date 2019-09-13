الحكومة تصادق على استكمال مسطرة إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

في إطار استكمال مسطرة إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحدثة بواسطة قانون، نص في مادته 19 على دخوله حيز التنفيذ، ابتداء من نشر جميع النصوص التطبيقية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية، صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المذكور.

وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، في ندوة صحفية، أن المرسوم يهدف إلى تحديد القطاعات الوزارية، وكذا الهيآت المهنية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية، الممثلة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعدد ممثليها.

ويهدف المشروع، بحسب الخلفي، إلى تحديد كيفيات نقل مجموع العقارات، والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

كما يحدد كيفيات نقل عناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وكذا الأرصدة المودعة في حساباتها البنكية إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

من جهة أخرى، ينص المرسوم على كيفيات وضع العقارات، والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة، الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، واللازمة لقيام الوكالة بمهامها، رهن إشارة المؤسسة الجديدة.