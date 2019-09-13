استطلاعان: 12 مقعدا لـ"المشتركة" والليكود يتصدر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت نتائج استطلاعان للرأي، نشرا قبل 4 أيام من إجراء الكنيست الـ22، حصول القائمة المشتركة على 12 مقعدًا إذا ما أجريت الانتخابات اليوم، فيما يحافظ حزب الليكود على تصدره، مع فشكل كلا المعسكرين في تخطي حاجز الـ61 مقعدا.

وأظهر آخر استطلاع تنشره صحيفة "معاريف" قبل الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل، تصدر حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي لن يتمكن من تشكيل حكومة يمنية بمشاركة الأحزاب الحريدية، حيث لن يتجاوز هذا المعسكر حاجز الـ57 مقعدًا من أصل 120.

وحسب الاستطلاع، فإن حزب الليكود سيحصل على 33 مقعدا؛ كتلة "إلى اليمين" برئاسة أييليت شاكيد – 9 مقاعد؛ "شاس" برئاسة أرييه درعي – 8 مقاعد؛ و"يهدوت هتوراه"، برئاسة يعكوف ليتسمان – 7 مقاعد.

بينما تحصل قائمة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس على 32 مقعدا؛ تحالف "المعسكر الديمقراطي"، برئاسة نيتسان هوروفيتس – 6 مقاعد؛ وتحالف العمل – "غيشر"، برئاسة عمير بيرتس – 4 مقاعد، أي أنه يلامس نسبة الحسم، وبذلك يكون تمثيل معسكر ما يسمى بالوسط – يسار 42 مقعدا.

ووفقا لهذا الاستطلاع الذي شمل عينة من 600 شخص تقريبًا بنسبة خطأ تصل إلى 4%، فإن القائمة المشتركة ستحصل على 12 مقعدًا، و"يسرائيل بيتينو" برئاسة، أفيغدور ليبرمان، على 9 مقاعد، ويفشل حزب "عوتسما يهوديت" الكهاني من عبور نسبة الحسم، ويحصل على 2.9% من أصوات الناخبين.

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في المقابل، جاءت نتائج الاستطلاع الأخير لصحيفة "يسرائيل هيوم" مختلفة، غير أن المشترك بين جميع الاستطلاعات التي نشرت خلال الأشهر الماضية، إجماعها على أنه لن يكون من السهل على عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة، الحصول على ائتلاف يحظى بدعم 61 عضوًا في الكنيست.

وأظهرت نتائج استطلاع "يسرائيل هيوم"، أن حزب الليكود سيحصل على 33 مقعدا؛ كتلة "إلى اليمين – 7 مقاعد؛ شاس – 7 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" – 7 مقاعد؛ و"عوتسما يهوديت" – 4، وبذلك يكون تمثيل معسكر اليمين 58 مقعدا.

بينما تحصل قائمة "كاحول لافان" على 31 مقعدا؛ تحالف العمل – "غيشر" – 6 مقاعد؛ وتحالف "المعسكر الديمقراطي" – 4 مقاعد؛ حيث يصل تمثيل معسكر ما يسمى بالوسط – يسار 41 مقعدا.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من نحو 1000 شخص، بنسبة خطأ تصل إلى 2.8%، أن تحصل القائمة المشتركة على 12 مقعدًا في الكنيست، في حين يحصل "يسرائيل بيتينو" على 9 مقاعد.

وفي ما يتعلق بالشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، حصل نتنياهو على دعم 42% من المستطلعين، بينما اعتبر 28% أن غانتس هو الأنسب.