لماذا رفض ألفيس العودة إلى برشلونة ويوفنتوس؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - برر النجم البرازيلي، داني ألفيس، سبب رفضه العودة إلى برشلونة الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم الكروي الجاري.
وذكر ألفيس في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "أتيحت لي فرصة العودة إلى يوفنتوس وبرشلونة في الصيف الماضي، لكن ساو باولو هو الفريق الوحيد الذي آمن بي، ومنحني عقدًا حتى عام 2022".
وأضاف "معظم الأندية الأخرى لم تقدم لي ذلك العرض، لأنهم لم يؤمنوا بي ويعتقدون أنني قاربت على الانتهاء".
وتابع "ما كنت أريده هو الحصول على الاستقرار، كي أقاتل حتى كأس العالم 2022. كانت هذه هي نقطة البداية لي للتحدي المقبل".
وواصل "قلت منذ أن بدأت مسيرتي الاحترافية أنا حر أقرر متى أخوض أي تجربة ومتى أتوقف عنها".
وأردف "أنا لا أتخذ قرارات بشكل مفاجئ بشأن الفريق الذي سألعب له، ولكن أدرس ماذا سيعطيني هذا الفريق؟ كيف سيجعلني شخصًا أفضل؟ كيف سيحولني إلى لاعب أكثر احترافية؟".
وأتم "عندما انضممت إلى البرازيل قبل كوبا أمريكا أخبرت وكيلي بأنني لا أريد معرفة أي شيء عن الميركاتو، لأنني كنت في حاجة لتقديم أداء جيد بالبطولة وهنا ستفتح أمامي العديد من الأبواب، بعد أن يرى الجميع جودتي في الملعب".
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