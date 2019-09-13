يركا: إضرام نار متعمد في مبنى سكني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في مبنى سكني بقرية يركا، شمالي البلاد، دون إصابات بشرية، فجر اليوم الجمعة.
ووفقا للتحقيقات الأولية التي أجرتها سلطة الإطفاء والإنقاذ فإن إضرام النيران كان بشكل متعمّد.
وأفاد المتحدث بلسان سلطة الإطفاء أن طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم الجمعة، على إخماد حريق شبّ بمبنى في قرية يركا، وعمل أفراد طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد النار والتأكد من عدم وجود عالقين.
وأضاف أن الحريق أسفر عن أضرار مادية ولم يبلغ عن عالقين. فيما أشار محقق الحرائق من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى أن الحديث يدور حول إضرام نار بشكل متعمد.
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